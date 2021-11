Mais dados sobre Sergio Ramos: o que sabia o PSG sobre as lesões quando o contratou?

Sergio Ramos está a viver um autêntico pesadelo no PSG. Desde que o espanhol chegou ao clube da capital francesa, tem vindo a ser massacrado por lesões e ainda não se estreou com a camisola do clube esta época. A impaciência relativamente à lenta recuperação do defesa de 35 anos começa a crescer e, segundo noticiou o jornal ‘Le Parisien’ este domingo, a direção do clube francês pode estar disposta a rescindir com o jogador que chegou em junho a custo zero. Contudo, aquilo que o jornal francês garante esta terça-feira é que, aquando da compra de Ramos, a equipa médica do PSG já sabia dos problemas físicos do jogador, não podendo assim considerar que foi enganado.





Alertados sobre o problema no joelho e desconforto no gémeo, os médicos do emblema gaulês fizeram um plano de recuperação com o objetivo de o internacional espanhol voltasse aos relvados um mês após a sua chegada a Paris. Deste modo, o ex-Real Madrid já se teria estreado em agosto passado. Contudo, no final desse mês, Ramos ressentiu-se da lesão do gémeo e não pôde integrar-se nos treinos da equipa.O jornal francês garante que uma das razões pela qual o processo de recuperação do espanhol não está a ir ao encontro do esperado é o facto de este ser muito impaciente e querer voltar aos relvados o quanto antes. Esta ansiedade para voltar tem provocado recaídas constantes no gémeo que têm vindo a atrasar o tão desejado. regressoRecorde-se que Ramos está sem competir desde o início de maio e, ao que tudo indica, é cada vez menos provável que venha a ter minutos ainda no ano de 2021.