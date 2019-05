Makélélé sobre Mbappé: «Se quer responsabilidades, tem de assumi-las»

Sem papas na língua - um pouco ao seu estilo enquanto jogador- Claude Makélélé, antigo médio do PSG, abordou as declarações de Mbappé do passado dia 19 - noite em que recebeu o prémio de jogador do ano da liga francesa -, sobre ser o momento para o avançado assumir "mais responsabilidade".





"Isso é positivo. Não há idade específica para assumir as responsabilidades. Ele quer tê-las? Então dêem-lhe, mas depois, Mbappé terá de assumir tudo o que vier", frisou o antigo internacional francês, num entrevista ao 'Le Parisien'.