Marquinhos em alerta antes da visita à Luz

Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, considera que o campeão francês vai visitar o Benfica, na quarta-feira, em "momento crucial" da temporada. Por isso, quando questionado por Record no final do triunfo (2-1) diante do Nice sobre o jogo da Luz, o central pediu para que a equipa esteja "a 100 por cento".

"Depois da seleção, houve campeonato e a seguir teremos Champions, sem esquecer que estamos cada vez mais perto do Mundial. Tudo vai ser muito rápido, este é o momento crucial da temporada. Nesta altura temos de estar sempre a 100% para fazer grandes jogos", asseverou.

O internacional brasileiro, de 28 anos, congratulou-se com a boa forma do compatriota Neymar, que conta 11 golos e 8 assistências em 12 jogos realizados. "Estamos felizes pelas suas atuações e pela mentalidade que tem demonstrado em campo. Está a fazer uma grande temporada", sublinhou Marquinhos, saindo em defesa do avançado, após declarar apoio a Bolsonaro, que se recandidatou à presidência do Brasil.



Sanches afastado do regresso à Luz



Renato Sanches está afastado do regresso ao Estádio da Luz devido a problemas físicos, segundo o 'L'Équipe'. O médio do PSG, formado no Benfica, entrou aos 72 minutos frente ao Nice, mas saiu aos 88’, com uma "pequena dor na perna esquerda", como assinalou o treinador Christophe Galtier. Ainda assim, o jornal francês refere que a lesão não é grave. Contratado ao Lille este verão, o português fez sete jogos pelos parisienses.