Marquinhos renova com o PSG até 2028

O defesa internacional brasileiro Marquinhos renovou contrato com o Paris Saint-Germain por mais quatro temporadas, até junho de 2028, anunciou, esta sexta-feira, o líder da Liga francesa de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

O capitão da formação parisiense terminava no próximo ano o vínculo ao clube, pelo qual está a cumprir a 10.ª temporada, depois de ter sido contratado aos italianos da Roma, em 2013.

Aos 29 anos, Marquinhos é já o terceiro jogador com mais jogos realizados com a camisola do Paris Saint-Germain, tendo atualmente 405, apenas atrás de Jean-Marc Pilorget (435) e do italiano Marco Verratti (413), que também integra o plantel.

Desde que rumou à capital gaulesa, o central brasileiro conquistou sete títulos de campeão (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022) e está bem encaminhado para arrecadar mais um, tendo em conta que os parisienses lideram a Ligue 1 com mais seis pontos do que o Lens, segundo colocado, quando faltam três jornadas para o final da competição.

No currículo conta ainda com seis taças de França (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021), seis taças da Liga francesa (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020) e sete supertaças de França (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).

Formado no Corinthians, o internacional brasileiro chegou a ser equacionado, em 2013, para representar a seleção portuguesa, uma vez que tem dupla nacionalidade.

Contudo, optou mesmo por atuar pelo Brasil, somando 76 internacionalizações pela 'canarinha' e presenças nos Mundiais de 2018 e 2022.