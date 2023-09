Mbappé: «Amo o Cristiano mas comecei a perceber que o Messi é muito bom»

Kylian Mbappé nunca escondeu que é um grande fã de Cristiano Ronaldo, mas o internacional francês, que jogou duas épocas ao lado de Lionel Messi no PSG, contou numa 'live' na internet que aprendeu a apreciar as qualidades do argentino."Amo o Cristiano e era um grande fã dele quando era mais jovem, mas comecei a perceber que o Messi é muito bom", explicou o jogador, tinha fotografias de Ronaldo nas paredes do quarto."Quando és um grande fã do Cristiano não podes ver o lado bom de Messi, porque o amas. Mas agora cresci e gosto dos dois", acrescentou o avançado do PSG.