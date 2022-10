Mbappé assume-se "muito feliz" no PSG e atira: «Nunca pedi para sair em janeiro»

O avançado francês Kylian Mbappé assumiu este domingo estar "muito feliz" no Paris Saint-Germain, negando ter pedido para ser transferido em janeiro de 2023, após a vitória dos campeões franceses de futebol frente ao Marselha, por 1-0.

"Estou muito feliz", começou por dizer Mbappé, quatro dias depois de ter sido noticiada a sua vontade de deixar o clube, antes da receção ao Benfica (1-1), para a Liga dos Campeões, negando o seu envolvimento nesta informação.

Mbappé disse não ter percebido "a informação divulgada no dia do jogo", admitindo ter ficado "chocado" pela sua divulgação.

"Nunca pedi para sair em janeiro. As pessoas podem pensar que estou envolvido, mas não estou, de forma nenhuma", rematou, na zona mista do Parque dos Príncipes, após o jogo 'grande' da 11.ª jornada da Ligue 1.

O Paris Saint-Germain cimentou a liderança do campeonato, ao somar 29 pontos, mais três do que o Lorient, que esta jornada não foi além de um empate 0-0 na receção ao Stade Reims, enquanto o Marselha segue no quarto posto, com 23.