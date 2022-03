Mbappé: «Até podíamos ganhar 9-0 que as pessoas só iam pensar na Liga dos Campeões»

O Paris SG sofreu este domingo uma pesada derrota no terreno do Monaco (0-3) , em jogo da Ligue 1. No final da partida, que contou com a desinspiração de Mbappé e Neymar (Messi ficou de fora dos convocados), o avançado gaulês lamentou que as pessoas "só se lembrem do desaire na Liga dos Campeões"."Temos que respeitar os adeptos e a nós mesmos. O nosso objetivo é ganhar o campeonato francês. Neste momento até podíamos ganhar 8-0 ou 9-0, as pessoas só iam pensar na [derrota da] Liga dos Campeões", atirou em declarações após o apito final, ainda no relvado.Mesmo com esta derrota, o Paris SG deverá manter a liderança da Ligue 1 com mais 13 pontos que o segundo classificado, o Rennes, que vai goleando o Metz por 6-0.