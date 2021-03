Mbappé com oferta de renovação milionária do PSG

Com contrato válido com o PSG até junho de 2022, Mbappé tem sido cada vez mais apontado a outros grandes colossos europeus. O emblema francês vai dificultar a vida a quem queira levar o jovem avançado e já trabalha tendo em vista a renovação do jogador.





Segundo o L'Équipe, se o clube e Mbappé chegarem a acordo, o internacional francês passará a receber 30 milhões de euros anuais, mais cinco do que atualmente aufere. Uma das possíveis exigências para que o contrato seja prolongado é de que os valores igualem, ou fiquem perto, dos que aufere Neymar Jr, que tem um salário anual de, aproximadamente, 35 milhões de euros.