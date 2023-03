Mbappé compra carro avaliado em mais de meio milhão de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A revista 'GQ' avança que Kylian Mbappé, um apaixonado por automóveis, comprou um luxuoso desportivo. O avançado do PSG, um dos mais bem pagos do Mundo, perdeu-se de amores por um Ferrari e não olhou a custos para o adquirir.Trata-se de um Ferrari Ferrari 488 Pista, com um motor V8 de 720 CV, avaliado em mais de 500 mil euros.Mas o mais curioso é que o avançado - possuidor de uma coleção de carros de luxo - ainda não tem carta de condução, pelo que não poderá acelerar ao volante da nova máquina. O jovem jogador, de 23 anos, tem um motorista que o conduz a todo o lado."É um dos inconvenientes de ter êxito imediato. Faziam-me falta coisas simples, como tirar a carta de condução. Para muita gente a carta é uma obrigação, mas não para mim", disse Mbappé numa recente entrevista.