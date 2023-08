Mbappé conversa com PSG para renovar contrato

Mbappé está, segundo a ‘Sky Sports’, em conversações com o PSG tendo em vista a renovação (uma época) do contrato, o qual expira em junho de 2024. O objetivo do clube é evitar que Kylian saia a custo zero e, se possível, assine por várias temporadas.





Entretanto, o treinador do Real Madrid, super candidato à contratação do atacante, descarta qualquer movimentação neste defeso. “Asseguro a 100 por cento que não haverá mais nenhuma contratação”, vinca Carlo Ancelotti.