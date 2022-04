Mbappé e a cumplicidade com Messi e Neymar: «É uma pena que chegue tão tarde»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Kylian Mbappé é algo que dá que falar por estes dias em França e em Espanha, mas o jogador avisou ontem, depois da(onde marcou três dos seis golos dos parisienses) que não vai abordar mais o assunto."Já respondi à pergunta sobre se Neymar ou Messi podem ou não ter influência na minha decisão. Estão aqui desde julho, já os vi muitas vezes. Já respondi a isso", explicou o avançado francês, em declarações ao Canal Plus.No entanto, quando inquirido sobre a cumplicidade com Neymar e Messi, Mbappé respondeu de forma curiosa. "É uma pena que chegue tão tarde."Mbappé, recorde-se, termina contrato com o PSG no final da época e o clube francês quer que o craque renove. O jogador é pretendido por muitos clubes, incluindo o Real Madrid.