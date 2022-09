Mbappé e a polémica com Pogba sobre bruxaria: «Prefiro confiar na palavra de um companheiro»

Kylian Mbappé quebrou esta segunda-feira o silêncio quanto à polémica que esteve recentemente envolvido numa troca de acusações entre Paul Pobga e Mathias Pogba, irmão do craque francês da Juventus.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a 'Vecchia Signora' para a primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, o avançado do Paris SG comentou a alegada bruxaria que Pogba terá utilizado para que o companheiro de seleção se lesionasse antes do Mundial do Qatar, assumindo preferir confiar na palavra do médio.

"Prefiro confiar na palavra de um companheiro de equipa. Ele ligou-me e deu a versão dele dos factos. Neste momento, é a palavra dele contra a do irmão, então vou confiar no meu companheiro de equipa. Quanto à seleção, temos uma grande competição [Mundial no final do ano] e ele [Pogba] já tem muitos problemas, então acho que não é o momento de tornar tudo mais complicado para ele. Vamos ver como tudo se desenrola. Estou afastado de tudo isso", atirou.

Recorde-se que o caso está entregue às autoridades franceses, que entretanto já abriram um inquérito com o objetivo de apurar a verdade sobre toda esta troca de acusações de parte a parte.