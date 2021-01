Mbappé e a situação no PSG: «Se tivesse uma resposta hoje, tê-la-ia dado....»

Mbappé quebrou na sexta-feira o jejum de golos (quatro jogos), bisando (34’ e 63’) e fazendo uma assistência na vitória do PSG frente ao Montpellier (4-0) no Parque dos Príncipes. No final do encontro, não fugiu ao tema que tem marcado a semana nos parisienses: afinal, vai ou não renovar com o clube?





"Estou a falar com o clube e a refletir sobre o assunto. Se assinar é porque quero ficar muito tempo. Sinto-me bem aqui, tenho que tomar uma decisão em breve", disse.E prosseguiu: "Se tivesse uma resposta hoje, tê-la-ia dado hoje. Não é uma questão de ganhar tempo. Não quero assinar um contrato e dizer daqui a um ano que quero ir embora porque não queria assinar o contrato que assinei. Não: se eu assinar, é para ficar. E isso requer uma reflexão".