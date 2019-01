Mbappé e o Real Madrid: «No futuro nunca se sabe…»

Kylian Mbappé voltou a destacar-se este sábado. O avançado de 20 anos do PSG apontou um hat-trick na goleada (9-0) do campeão francês frente ao Guingamp.Com contrato até 2021, o jovem avançado não fechou a porta a um possível ingresso no Real Madrid."Estou muito contente no PSG, tenho contrato até 2021 e não é momento para pensar noutra coisa", afirmou o jogador em declarações após o encontro.Quando questionado sobre se ir para um clube como o Real Madrid o seduz, o francês deixou o futuro em aberto. "Sinto-me muito bem aqui, mas no futuro nunca se sabe", continuou.Relativamente à vitória deixou elogios à equipa."Fizemos uma grande partida, ganha com autoridade e determinação. Passámos alguns dias juntos, a ajudar-nos uns aos outros. A lesão de Verrati preocupa-me pela importância que ele tem na equipa, é um jogador indispensável, espero que volte rápido", referiu."Todos sabemos que precisamos de um reforço, há gente que trabalha para isso. Realizámos uma partida completa, com ritmo e intensidade. Estamos no momento da verdade, temos um estado de espírito diferente", declarou o atleta sobre possíveis transferências.