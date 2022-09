Mbappé e o telefonema de Macron: «Nunca imaginei falar com o presidente sobre o meu futuro»

A renovação de Kylian Mbappé pelo PSG, numa fase em que era pretendido pelo Real Madrid, tornou-se num assunto de estado em França, com o Emmanuel Macron a intervir na questão. O presidente telefonou ao jogador e convenceu-o a ficar em Paris, conforme o avançado reconheceu numa entrevista ao 'New York Times'."Nunca imaginei que ia falar com o presidente sobre o meu futuro, sobre o futuro da minha carreira. É de loucos, realmente louco. Ele disse-me 'quero que fiques, não quero que saias agota. És muito importante para o país'. Quando o presidente diz isto, é algo que conta", explicou o avançado.Ao que parece Macron admitiu a hipótese de o jogador se mudar para Madrid mais tarde. "Tens tempo, podes ficar mais um bocadinho".Mbappé, que esteve com um pé no Real Madrid, diz que ouviu os pais, a advogada, e que o dinheiro não foi o mais importante na hora de decidir ficar. "Para onde quer que vá vão dar-me dinheiro", afiançou.