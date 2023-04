Mbappé em guerra aberta com o PSG: «Isto não é o Kylian Saint-Germain»

Mbappé recorreu esta quinta-feira às redes sociais para, num curto comunicado, criticar a decisão do PSG em usar a sua imagem numa campanha de renovação de bilhetes de época para a próxima temporada, frisando que não deu autorização ao clube para o fazer e que "discorda" do conteúdo da publicação."Acabo de ver a campanha do clube para a temporada 2023/24. Em nenhum momento fui informado do conteúdo da mesma pelo meu representante. Parecia uma entrevista básica numa sessão de marketing do clube. Discordo do vídeo que foi publicado. É por isto que luto pelos direitos individuais de imagem. O PSG é um grande clube e uma grande família, mas definitivamente não é o Kylian Saint-Germain", pode ler-se nos 'stories' do avançado francês.Na campanha em questão, refira-se, Mbappé é o único interveniente, dando voz à mesma. Messi e Neymar, dois dos craques da equipa, apenas marcam presença nas imagens que surgem de algumas partidas disputadas pelo PSG, assim como Nuno Mendes.