Mbappé exige 240M€ se sair do Paris SG

Mbappé exige que lhe sejam pagos 240 milhões de euros se o PSG decidir transferi-lo neste defeso, por ele não querer renovar o contrato que expira a 30 de junho de 2024. A astronómica quantia provém de salários e acordos múltiplos (publicitários, por exemplo) estabelecidos quando acedeu a prolongar o vínculo com o clube de Paris em setembro de 2022. Um enorme dilema para Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, que não quer correr o risco de vê-lo sair a custo zero. Por ora, Kylian continua a ser uma das imagens do clube, sendo a cara (ele, Neymar, Marquinhos, Nuno Mendes e Verratti) da publicidade à camisola secundária (branca com uma faixa azul e vermelha na zona do peito).