Mbappé falha 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões por lesão

Kylian Mbappé vai desfalcar o PSG no jogo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, anunciou esta quinta-feira o clube francês.O internacional francês saiu lesionado ainda na 1.ª parte do encontro com o Montpellier e sabe-se agora que sofreu uma lesão na coxa esquerda, que o vai afastar dos relvados nas próximas três semanas.Assim sendo, Mbappé vai falhar também os jogos com Toulouse, Monaco e Lille para o campeonato e ainda o duelo com o Marselha, a contar para a Taça de França.