Mbappé faz reacender rumor com publicação nas redes sociais

Quando tudo parecia apontar que continuidade no PSG esta época era certa, eis que Mbappé reacendeu os rumores que o ligam ao Real Madrid, com uma publicação nas redes sociais. O francês partilhou uma música do rapper Dave, que inclui a frase "sou contratação cara, como Moisés Caicedo em Londres", acompanhado do símbolo de uma bomba e de um aperto de mãos. Depois, o músico agradeceu... com um coração branco!

Rumores à parte, o clube parisiense está perto de garantir o extremo Bradley Barcola ao Lyon por 40 M€. Na agenda segue ainda Kolo Muani, avançado gaulês que ontem se recusou a treinar no Eintracht Frankfurt.