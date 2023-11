Mbappé fez hat-trick mas vai levar nas orelhas de Luis Enrique: «Vou falar com ele pessoalmente...»

Diante do Stade Reims, o Paris SG venceu por 3-0 e isolou-se na liderança da Ligue 1, algo que pode bem agradecer a Kylian Mbappé. Pelo menos no que aos golos diz respeito, já que quanto ao resto o que o avançado francês fez não foi propriamente brilhante, conforme assume Luis Enrique, o técnico dos parisienses."Não fiquei contente com o Kylian hoje. Quanto aos golos, claro que não tenho queixas. Mas acho que ele pode ajudar mais a equipa, ter outro registo. Vou falar com ele pessoalmente primeiro, não vou fazê-lo à imprensa, são conversas privadas. Não há dúvidas que é um dos melhores do mundo, mas queremos que faça ainda mais", atirou o técnico, à Prime Video.