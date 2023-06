Mbappé foi o melhor marcador da Liga francesa 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kylian Mbappé foi este sábado eleito o melhor marcador da Ligue 1 2022/23, ao terminar o campeonato francês com 29 golos marcados. O avançado internacional pela França superou a concorrência de Lacazette (Lyon), com 27 golos, e de Jonathan David (Lille), com 24 golos.

O português melhor classificado na lista de marcadores do campeonato francês foi Rony Lopes, que apontou sete golos pelo Troyes esta temporada - o último apontado esta noite frente ao Lille de Paulo Fonseca, que acabou por 'cair' para a Liga Conferência fruto do empate 1-1 registado esta jornada.





O PSG recorreu às redes sociais para congratular o avançado da equipa.