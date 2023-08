Mbappé fora: PSG retira jogador da imagem em destaque da equipa principal no site oficial

Eis a imagem em questão

Kylian Mbappé continua com o futuro por definir, após ter recusado renovar com o PSG e ainda ter dito 'não' a uma oferta milionária dos sauditas do Al Hilal.A saída do clube parisiense parece cada vez mais provável e há um outro dado que aponta para isso mesmo. É que o internacional francês já não se encontra na imagem em destaque da equipa principal parisiense no site oficial do PSG. O avançado foi trocado por Lucas Hernández, reforço para esta época, na imagem em questão, surgindo ao lado do capitão Marquinhos. Também Lee Kang-In, outro dos reforços para 2023/24, Marco Verratti e Neymar estão presentes na imagem.