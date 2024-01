Mbappé: «Futuro? No clube ninguém fala da minha situação»

Kylian Mbappé conquistou quarta-feira o 13º troféu (Supertaça de França) pelo PSG e garantiu não ter ainda decidido se fica no clube em 2024/25."Não está nada decidido, não fiz qualquer escolha. Estou motivado para o resto da época, temos muitos títulos para perseguir. Sei que, com o acordo que fiz com o presidente no último verão, conseguimos proteger ambas as partes, que é o mais importante. No clube ninguém fala da minha situação."