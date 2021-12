Mbappé garante que não sai para o Real Madrid... em janeiro

O destino de Kylian Mbappé continua a ser apontado à capital espanhola e ao Real Madrid, mas a acontecer... não será já em janeiro. A garantia foi deixada pelo próprio avançado francês, numa entrevista concedida à CNN pouco depois de ter sido distinguido com o prémio de "Melhor Jogador do Ano" nos Globe Soccer Awards."Paris é a minha cidade. Nasci e cresci aqui. Jogar no PSG é uma sensação incrível porque tenho a minha família e os meus amigos perto", admitiu. No entanto, Mbappé pediu para sair no verão passado mas o clube não permitiu. Sobre esse momento, o francês mostra algum arrependimento: "Fui sincero. Disse o que tinha no meu coração. Estou muito feliz por ter ficado no PSG e quero ganhar tudo esta temporada".O francês garante que não vai para o Real Madrid... pelo menos em janeiro, e que está completamente focado em vencer os merengues na Liga dos Campeões. "Não vou em janeiro para o Real Madrid. Vou terminar a época no PSG, com toda a segurança. Quero dar tudo para ganhar um grande título para os adeptos, acho que o mereço. Na minha mente está apenas ganhar ao Real Madrid em fevereiro e em março. Temos de estar preparados, é o momento mais importante do ano. Queremos dar um passo em frente. Há dois anos chegámos à final mas este ano queremos vencer a Liga dos Campeões", referiu Mbappé.Por enquanto a realidade da estrela de 23 anos é em Paris e ter Messi como companheiro agrada ao francês. "É um grande prazer poder vir a dizer aos meus filhos e aos meus amigos que jogo com o Messi. Temos de desfrutar dele em Paris porque é um momento incrível da história do futebol", assegurou.