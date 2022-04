E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



‍?? @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

Uma casa de apostas fez uma piada nas redes sociais visando o pai de Kylian Mbappé que o jogador do PSG não gostou.A 'Winamax', conhecida por este tipo de tiradas, partilhou uma foto de um homem despido a celebrar um golo num estádio e escreveu a seguinte legenda: "Wilfrid Mbappé durante o golo do seu filho contra a África do Sul."O jogador não escondeu o seu desagrado e respondeu: "O perigo das apostas online... já não tem limite. Um pouco de respeito, por favor."