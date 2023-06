Mbappé informou PSG que não vai renovar e clube planeia vendê-lo já este verão

Kylian Mbappé informou esta segunda-feira o PSG, por carta, de que não irá acionar a opção para renovar por mais uma temporada (até ao final da época 2024/25). A notícia é avançada pelo 'L'Équipe', que dá conta de que o campeão francês não compreende esta decisão e que, nesse sentido, só vê duas opções: ou o avançado renova ou então é transferido já este verão.Se não renovar, o internacional gaulês, de 24 anos, terminará contrato em julho de 2024, podendo assinar já por outro clube a partir de janeiro próximo, sem que o emblema parisiense receba um cêntimo. Para evitar a saída a custo zero do seu principal ativo, o PSG pondera assim vendê-lo já para garantir ainda um encaixe financeiro.Recorde-se que, depois de muita cobiça do Real Madrid e dúvidas sobre o seu futuro, Mbappé acabou por renovar pelo PSG em maio do ano passado, mas apenas por duas épocas com outra de opção. Agora, e com a saída de Benzema, os merengues parecem ter o caminho livre para levar mesmo o atacante.