Mbappé já definiu o seu futuro e comunicou decisão aos dirigentes do PSG

A imprensa francesa avança esta quinta-feira que Kylian Mbappé comunicou aos dirigentes do PSG que decidiu deixar o clube no final da temporada.De acordo com a 'RMC Sport', o avançado tomou recentemente a decisão e revelou-a ao presidente Nasser Al-Khelaïfi numa reunião que se realizou nos últimos dias. O treinador Luis Enrique foi o primeiro a saber.A rádio francesa informa ainda que os termos da saída ainda não foram totalmente acordados.Recorde-se que Kylian Mbappé termina contrato com o PSG em junho deste ano e que têm surgido rumores em relação a uma possível ida para o Real Madrid nos últimos mercados de transferências.