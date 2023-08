Mbappé já sorri mas novela está longe do fim: não renova e até perde dinheiro para poder jogar

Mbappé foi reintegrado no plantel do PSG mas isso não significa que a novela mais quente do verão tenha terminado. Quem o garante é o 'L’Équipe', que destaca que o facto de o jogador ter sido autorizado a juntar-se aos companheiros não está relacionado com uma eventual continuidade no PSG, fechando-se assim a porta do Real Madrid. Ainda assim, o diário adianta que o craque mantém a intenção de não renovar e avança mesmo que Mbappé pode perder dinheiro com esta decisão. O 'L'Équipe' fala em "sacrifício pessoal" para poder regressar à equipa, estimando que o internacional francês tenha 'perdoado' ao PSG uma quantia significativa que poderia poupar ao clube entre 100 e 150 milhões de euros.O diário gaulês assegura que o plano de seguir para Madrid continua bem vivo e que até a direção merengue está tranquila: "A decisão de Mbappé de continuar em França não incomodou ninguém em Madrid. Os dirigentes estão atentos à situação, especialmente uma eventual renovação, mas estão calmos."Tudo isto num dia em que as redes foram destaque. Neymar deu ‘like’ numa publicação onde se destacava que Mbappé tinha deixado claro, no verão passado, que não havia espaço para os dois. O ‘gosto’ de Neymar deixou os adeptos com mais certezas sobre a má relação entre ambos.