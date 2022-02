Mbappé: «Jogar contra o Real Madrid muda muita coisa»

O PSG goleou o Lille () nesta jornada da Ligue 1 e mostrou a eficácia que parecia estar em falta nos últimos tempos, uma semana antes da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões entre o PSG e o Real Madrid. Mbappé também assinou a folha de marcadores da partida e, no final do jogo, abordou o impacto que a eliminatória europeia tem no seu futuro tantas vezes apontado à capital espanhola."A minha decisão não está tomada. Acho que jogar contra o Real Madrid muda muita coisa. Mesmo estando livre para fazer o que quiser agora não vou falar com o adversário ou fazer algo desse género. Mantenho o foco em vencer o Real Madrid e tento fazer a diferença. Depois vamos ver o que acontece", afirmou em declarações à Prime Video Sport France.O avançado francês termina contrato com o PSG em julho deste ano e fica livre para assinar por outro clube. O Real Madrid já tentou contratar Mbappé anteriormente mas estão confiantes de que vão conseguir fazê-lo no próximo verão a custo zero.Franceses e espanhóis jogam no próximo dia 15 de Fevereiro, em Paris, a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão, no renovado Santiago Bernabéu, está marcada para dia 9 de março.