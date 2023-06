Mbappé: «Não pensei que uma carta pudesse matar alguém...»

Mbappé abordou esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao duelo de amanhã entre a França e Gibraltar no Estádio do Algarve (19h45), a sua situação atual no PSG , reforçando que o seu objetivo passa por permanecer nos parisienses na próxima temporada."O meu objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. Não pensei que uma carta pudesse matar alguém. As reações não me incomodam. Não há nada para explicar. As pessoas podem criticar, analisar... Na vida, há muitas coisas que não entendemos. Eu sei o porquê de fazer o que faço e de dizer o que digo. Não há nada de errado nisso", referiu o avançado gaulês.E concluiu, quando confrontado com o facto de ter resolvido falar em público apesar da semana agitada: "Não são os ruídos externos que me vão fazer fugir das minhas responsabilidades".