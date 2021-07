Mbappé não quer renovar com o Paris SG

Mbappé terminou o período de férias e já se apresentou ao trabalho no Paris Saint-Germain, mas a verdade é que o regresso não foi muito saudoso para os responsáveis da turma parisiense. O internacional francês limitou-se a realizar os exames médicos no primeiro dia, tendo até encontrado o reforço Sérgio Ramos, com quem tirou uma fotografia. Houve boa disposição, é certo, mas o dianteiro já terá dito a Mauricio Pochettino que quer sair do clube.





Segundo o jornal 'AS', Mbappé conversou com o timoneiro argentino e transmitiu-lhe que não pretende renovar o vinculo que finda em junho de 2022, frisando que quer abandonar o clube no próximo verão ou mesmo na presente janela de transferências. De acordo com a publicação, o treinador dos parisienses terá ficado convencido que o desejo do avançado é rumar ao Real Madrid, que anda há muito no seu encalço.