Mbappé quebra silêncio sobre decisão e deixa mensagem ao Real Madrid sobre final da Champions

Ponto final da novela Mbappé: um dia depois do PSG ter confirmado a continuidade do francês, foi a vez do avançado justificar a sua decisão de não rumar ao Real Madrid numa longa carta divulgada nas redes sociais."Estou convencido de que aqui posso continuar a crescer dentro de um clube que tem meios para atingir os seus objetivos. Quero agradecer ao presidente Nasser al Khelaifi pela confiança e a sua paciência. Também tenho em mente todos os adeptos do PSG, em França e no mundo, pelas suas inúmeras expressões de carinho, especialmente nos últimos meses", começou por afirmar.E prosseguiu: "Gostaria também de agradecer sinceramente ao Real Madrid e ao seu presidente, Florentino Pérez. Reconheço a sorte e o privilégio de ser desejado por uma instituição tão grande. Não tenho dúvidas da sua decepção, mas percebam as minhas dúvidas. Serei o vosso adepto n.º 1 na final da Liga dos Campeões, em Paris, a minha casa. Estou contente por poder continuar a evoluir em França, o país que me viu nascer, crescer e desenvolver. E que me permite continuar com os meus sonhos".