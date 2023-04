Mbappé queixou-se, Paris SG fez-lhe a vontade... mas apenas em parte

Nunca um vídeo promocional deu tanto que falar no Paris SG... Depois das 'queixinhas' de Kylian Mbappé , que se mostrou indignado com decisão do clube em usar a sua imagem numa campanha sem autorização, o emblema parisiense inicialmente decidiu ocultar o vídeo por completo (tornou-o privado no YouTube, inacessível ao público geral) e, minutos depois, arrependeu-se e decidiu colocá-lo como 'não listado' (acessível a todos os que têm o link).Foi uma espécie de terceira parte de um episódio que está a marcar o dia no clube da capital francesa e que, segundo a RMC Sport, deixou Nasser Al-Khelaïfi autenticamente de cabelos em pé. De acordo com a informação do canal, o presidente do clube não sabia que este vídeo ia ser publicado e terá mesmo ligado a Mbappé a informá-lo disso mesmo. A situação será mesmo alvo de uma investigação interna e é provável que... rolem cabeças.