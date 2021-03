Mbappé quer um salário ao nível de Neymar: os milhões em causa

O futuro de Kylian Mbappé é um assunto que promete fazer correr muita tinta, numa fase em que o PSG tenta segurar a sua estrela e alguns dos maiores colossos da Europa procuram seduzi-lo. O 'Daily Mail' garante que o Manchester City não vai avançar para a contratação do francês, pois o jogador pretende receber 35 milhões de euros em salários por época, verba que o Real Madrid, em contrapartida, estará disposto a oferecer. E o PSG também.





O contrato de Mbappé termina em 2022 mas o PSG quer renovar. A expectativa é segurar o craque ou então vender o seu passe por um valor a rondar os 200 milhões de euros.O jornal 'L' Éequipe' escreve que o jogador não está com pressa em definir o seu futuro. Leonardo, o diretor desportivo do campeão francês, já colocou sobre a mesa uma primeira proposta de renovação, oferecendo-lhe mais quatro ou cinco anos de vínculo, bem como um salário competitivo, dadas as dificuldades por que passa o mundo do futebol. Mas, depois de várias reuniões, Mbappé não terá encontrado as respostas que queria e continua sem definir o seu futuro, quando ainda tem 16 meses de contrato. Ele quer ganhar 35 milhões de euros por ano, o mesmo que Neymar...As altas esferas do clube parisiense começam a mostrar alguma impaciência face a esta indefinição por parte do avançado, pois querem saber se podem contar com ele ou se começam a ouvir propostas para poderem fazer a sua maior venda de sempre.O 'L'Équipe' acrescenta que Mbappé é feliz em Paris, mas que uma das suas dúvidas é saber se deve durante tantos anos na liga francesa.