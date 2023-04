Mbappé reafirma futuro em Paris: «Próximo passo é ganhar a Liga de Campeões… no PSG»

Kylian Mbappé revelou esta quarta-feira que o seu futuro passa pela capital francesa. Numa época de incertezas no clube, o avançado esclarece, e entrevista ao canal 'France 3', os objetivos e onde quer concretizá-los."O próximo passo? Ganhar a Liga dos Campeões. Já estive numa final, numas 'meias', 'quartos' e oitavos de final. Tudo menos vencer e isso é tudo o que preciso. Espero que seja o mais rapidamente possível. Onde? No Paris Saint-Germain. Sou parisiense e tenho contrato", disse.Recorde-se que Kylian Mbappé renovou com o clube da capital até ao verão de 2024, com uma opção que o próprio pode acionar até 2025.