Mbappé recusa comparações: «É uma questão de respeito. Ronaldo fez tanto pelo futebol»

Kylian Mbappé concedeu uma entrevista aos alemães do 'Sport Bild', na qual abordou a participação francesa no Euro'2020, falou do futuro no PSG e onde Cristiano Ronaldo foi também tema de conversa. O astro francês é fã confesso do internacional português desde criança e até tinha posters de CR7 no quarto. Mbappé recordou essa altura.





"Era uma criança que sonhava com muitas coisas. Especialmente com uma carreira como a de Cristiano Ronaldo. Quando Ronaldo joga, alegra todos os que o vêem e comigo foi assim durante 15 anos. Penso que todos os adeptos de futebol adoram Cristiano Ronaldo", começou por dizer o avançado do PSG.Questionado sobre se já é tão bom quanto o português, Mbappé foi taxativo e recusou comparações, tal como já tinha feito em ocasiões anteriores."Não. O Cristiano já fez história. Só tenho cinco anos de carreira e não posso comparar-me a ele. Para mim, também é uma questão de respeito. O Ronaldo fez tanto pelo futebol que não seria um bom momento para fazer comparações. Futebolistas como ele há poucos. Aprendi muito só ao vê-lo jogar", enalteceu o gaulês que garante querer deixar também ele a sua marca no futebol."É por isso que jogo futebol. Também quero espalhar alegria entre os espectadores de todo o mundo e ganhar troféus durante esse processo, é claro", apontou.Recorde-se que Mbappé e Ronaldo vão voltar a estar frente a frente, desta feita a 23 de junho, no encontro da última jornada do grupo F do Euro'2020.