Mbappé rejeita proposta de renovação milionária do PSG que o colocaria acima de Messi e Neymar

O Paris SG fez uma proposta de renovação de contrato a Kylian Mbappé, mas o avançado rejeitou de pronto. A oferta era para prolongar o vínculo por mais dois anos e com um salário de 45 milhões de euros líquidos, por ano, mais do que auferem Messi e Neymar. No entanto, o 'Le Parisien' avança que o jogador, de 22 anos, não aceitou a proposta.





?? Informa @le_Parisien



El PSG ofreció a Kylian Mbappé una oferta de ampliación de contrato por 2 años con un salario de 45 millones € netos por año, más que Messi y Neymar



?? Mbappé rechazó la ofertahttps://t.co/DOQy8Mxpz3 pic.twitter.com/5eydVXZ1h0 — El Larguero (@ellarguero) August 31, 2021

Mbappé continua a 'bater o pé' à direção do clube parisiense e pode assinar, a partir de janeiro, pelo clube que entender, pois em junho de 2022 será um jogador livre.