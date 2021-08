Mbappé só ruma ao Real Madrid se esta cláusula for paga ao Monaco

O PSG despendeu, em 2017, 140 milhões de euros para contratar Kyllian Mbappé ao Monaco. No negócio que trouxe o extremo para a capital francesa incluía-se também 35 milhões de bónus. Pode ser esse bónus que está a dificultar e que poderá mesmo inviabilizar a saída da jovem promessa para o Real Madrid.





A transferência de Mbappé para o clube merengue está mais próxima de cair do que de se oficializar. Apesar das várias tentativas por parte do emblema espanhol para adquirir o passe do jogador ainda este mercado, o PSG continua sem ceder. Segundo o jornal espanhol As, o clube gaulês só deixaria sair o extremo de 22 anos, caso o Real Madrid pagasse, não só o preço da transferência, como também um das comissões bónus que o PSG firmou com o Monaco aquando da contratação de Mbappé em 2017.À época, o emblema parisiense acordou com os monegascos um empréstimo e o consequente pagamento de 145 milhões no final dessa temporada. Porém, para além disso, o negócio incluía uma cláusula de 35 milhões que o Monaco receberia caso o PSG vendesse o jogador antes que ele finalizasse o contrato ou renovasse.Para que o jovem rumasse a Madrid ainda durante este defeso de mercado, os blancos teriam de assumir então o pagamento dessa cláusula, para além dos muitos milhões da contratação da estrela francesa. O jornal espanhol aponta esta com uma das possíveis razões que levará Florentino Pérez a desistir do negócio e a contratar o jogador a custo zero no próximo verão.