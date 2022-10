Mbappé tem o contrato mais lucrativo da história do desporto: 'Le Parisien' revela números impressionantes

Já muito se escreveu sobre o vínculo assinado por Kylian Mbappé em maio passado, mas este domingo o jornal francês 'Le Parisien' acrescenta mais dados que mostra a magnitude do contrato do avançado francês com o Paris SG. O 'rótulo' é simples de colocar: Mbappé tem o vínculo mais valioso da história do desporto, com potencial para lhe fazer render qualquer coisa como 630 milhões de euros... no total de três épocas - em cada uma ganharia 210M€.Segundo o jornal francês, o contrato assinado é válido por duas temporadas, havendo opção para uma terceira, que apenas poderá ser accionada pelo próprio jogador. Ao contrário de outros vínculos milionários, o contrato do avançado francês não contempla qualquer bónus de performance. Renda o que render... Mbappé vai sempre receber o mesmo. E muito!O salário base, escreve o 'Le Parisien', é de(são 2,7 milhões de euros limpos por mês), o que corresponde ao triplo do que auferia até agora -brutos por época. A este valor junta-se aquele que receberá anualmente como bónus pela assinatura do vínculo - o, a ser pago a cada ano, em prestações de 60M€. E aqui há um dado curioso: mesmo que saia antes do final do vínculo, Mbappé receberá a totalidade da verba. Há ainda a acrescentar mais um bónus, no caso de lealdade, de, a ser pago no final do próximo mercado de verão. Esse bónus aumentará em 10 milhões de euros a cada temporada - para osem 2023/24 eem 2024/25.Ao todo, segundo as contas do 'Le Parisien', aquilo que o Paris SG pagará a Mbappé no total representa um quarto da folha salarial do clube da capital!