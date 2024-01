Mbappé tem pacto com o PSG

Ninguém sairá a perder! Mbappé finaliza contrato com o PSG a 30 de junho e, se optar por não renová-lo, compromete-se a perdoar a astronómica verba de 80 milhões de euros que tem a receber como prémio de fidelidade. Porquê? Para compensar o facto de deixar o clube a custo zero. Evidentemente, o atacante francês de 25 anos acabará por encaixar um valor semelhante (ou ainda mais elevado) no prémio de assinatura que o seu novo emblema lhe disponibilizará aquando da assinatura do vínculo. Caso decida prolongar o atual contrato com o PSG, o clube pagar-lhe-á um avultado prémio de renovação e brindá-lo-á com um assinalável aumento salarial.

A situação continua por enquanto indefinida, tendo Kylian disso dado conta anteontem depois de conquistar a Supertaça de França. "Ainda não tomei uma decisão. No entanto, o acordo que tenho com o presidente [Nasser Al-Khelaïfi] protege as duas partes", frisou Mbappé, que já arrecadou 13 troféus ao serviço do emblema da capital.

Bilhetes geram loucura

O Parque dos Príncipes é o palco, dia 14 de fevereiro, do duelo entre o PSG e a Real Sociedad a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Champions. Terá lotação esgotada! Os fãs do emblema basco até precisaram de sujeitar-se a um sorteio para obter o seu ingresso. Porquê? Porque só tiveram direito a 1.700 bilhetes e havia mais de 6.500 adeptos a tentar adquiri-los.

A edilidade de Paris, essa, volta agora a mostrar abertura para retomar as negociações com o PSG, tendo em vista a venda do Parque dos Príncipes ao prestigiado emblema da capital.