Mbappé: «Zidane é França, como é que faltamos ao respeito a uma lenda como ele...»

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ‍?? — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Estalou o verniz no futebol francês, tudo por causa de uma entrevista do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), na qual Noël Le Graët deixou palavras algo duras sobre Zinédine Zidane. O líder federativo desvalorizou a possibilidade de Zizou comandar o Brasil , chegou a dizer que nem atenderia o telemóvel se este lhe ligasse e Kylian Mbappé, no Twitter, não se ficou."Não me surpreenderia se ele fosse para lá. Mas o que ele faz não me diz respeito. Nunca estive com ele, nunca ponderámos não continuar com o Didier. Se me custaria vê-lo ir para lá [Brasil]? Não me faz diferença. Ele pode ir para onde quiser, um grande clube, uma seleção. Se ele me tentou ligar? Não. Eu nem lhe atenderia a chamada", atirou o líder federativo, à RMC Sport.Pouco depois, nas redes sociais, Mbappé deixou o tal 'tweet' que é claro como a água. "Zidane é França, como é que faltamos ao respeito a uma lenda como ele...", escreveu o avançado do Paris SG.