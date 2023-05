Messi de volta aos treinos no PSG: o que levou o clube a autorizar o regresso

Messi quebra silêncio após viagem e castigo do PSG Messi quebra silêncio após viagem e castigo do PSG

A carregar o vídeo ...

?? Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Messi está de volta aos relvados do centro de treinos do PSG. O clube parisiense divulgou imagens esta segunda-feira daquela que foi a primeira sessão de trabalho depois da viagem à Arábia Saudita no início da semana passada, não autorizada pelo clube, que levou à suspensão do argentino por duas semanas sem poder jogar, treinar ou receber salário neste período.O clube não revelou mais informações, mas deixou no ar a possibilidade da suspensão teria 'caído'. O jornal francês 'Le Parisien' destaca o "bom comportamento" de Lionel Messi como a razão pela suspensão reduzida; já a 'RMC Sport' dá destaque ao vídeo do pedido de desculpas publicado no Instagram do argentino.A imprensa francesa continua, ainda assim, a deixar em aberto o regresso de Messi ao Parque dos Príncipes no encontro de sábado frente ao Ajaccio (20 horas) - a suspensão acabaria apenas na terça-feira a seguir (dia 16).Recorde-se que o clube tinha aberto um processo disciplinar na terça-feira da última semana, depois de Messi ter falhado o treino da véspera, após a derrota frente ao Lorient (3-1), no campeonato, e ter sido visto na Arábia Saudita. O jogador teria seguido viagem para a Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do turismo daquele país e por desconhecer, segundo justificou mais tarde, que haveria treino na última segunda-feira. "Primeiro quero pedir desculpa aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente pensei que íamos ter um dia de folga depois do jogo, como aconteceu nas semanas anteriores", afirmou Messi, num vídeo divulgado nas redes sociais.Messi, que cumpre a segunda época no Paris Saint-Germain e está em final de contrato, não deverá, segundo a imprensa, continuar ligado ao campeão francês.