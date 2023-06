Messi e a passagem pelo PSG: «Ao início foi fantástico, mas depois...»

Lionel Messi quebrou o silêncio sobre a temporada que passou no PSG, admitindo que o relacionamento com alguns adeptos do clube não foi fácil. O argentino, que já assinou pelo Inter Miami, da MLS, chegou a ser assobiado em alguns jogos na parte final da época."Ao início foi fantástico, recebi muito apoio, mas depois as pessoas, alguns adeptos, começaram a tratar-me de forma diferente. Mas a maioria tratou-me bem, como no início", explicou o argentino, citado pela RMC Sport."Houve um 'desentendimento' com uma grande parte dos adeptos do PSG. Obviamente não era essa a minha intenção. Mas isso já tinha acontecido com o Mbappé e com o Neymar, as coisas são assim. Mas vou continuar a lembrar-me das pessoas que me apoiaram desde o início."