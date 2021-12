Messi e a rivalidade com Ronaldo: «Sempre me quis superar e não olhar para o que os outros fazem»

Lionel Messi concedeu uma entrevista à 'France Football', após conquistar a 7.ª Bola de Ouro da carreira, na qual falou sobre a atribuição do galardão e revelou que não vive preocupado em ser o melhor jogador da história do futebol."Nunca disse que sou o melhor da história nem procuro ter essa ideia. Para mim, ser considerado um dos melhores da história é mais do que suficiente. É algo que nunca teria imaginado. É algo que não me interessa, não muda nada ser considerado o melhor ou não. E nunca quis sê-lo", frisou, acrescentando: "Nunca gostei de ser um modelo ou de dar conselhos. Lutei pelos meus sonhos. No início era ser jogador profissional, depois lutei para me superar e alcançar novos objetivos a cada ano. Nesses momentos há um pouco de sorte, penso que Deus me elegeu para vencer tudo."O jogador do PSG reiterou ainda que nunca se comparou a Maradona, nem prestou atenção a quem o fazia e voltou a abordar a rivalidade com Cristiano Ronaldo pelo troféu de melhor do Mundo. "Sempre me quis superar e não olhar para o que os outros faziam. Com Cristiano [Ronaldo] mantivemos a competição no mesmo campeonato durante anos. Tem sido maravilhoso e tem nos ajudado a crescer nas nossas carreiras. Mas sem olhar um para o outro. Só quero superar-me para ser o melhor e não melhor que outro", garantiu, deixando ainda um desabafo."Estou feliz com tudo o que me aconteceu, contudo, às vezes, tenho de admitir que gostaria de passar despercebido. Aproveitar com a minha família sem que as pessoas me reconheçam", assumiu.