Messi é baixa frente ao Reims e está em dúvida para o jogo com o Benfica

Lionel Messi é o mais recente nome a juntar-se à lista de jogadores indisponíveis do Paris SG para o embate com o Reims, esta sexta-feira, a contar para a 10.ª jornada do campeonato francês. O internacional argentino, que esteve em evidência no último jogo dos parisienses ao fazer um golo no empate (1-1) frente ao Benfica na Liga dos Campeões, sentiu um desconforto num dos gémeos e foi submetido a tratamento médico, estando assim de fora das opções de Galtier para o embate para o campeonato.

De acordo com a nota publicada hoje no sítio oficial na Internet, o clube francês revela que o astro argentino de 35 anos será reavaliado no domingo, dia 9, dois dias antes de novo reencontro entre águias e PSG na fase de grupos da Champions, que será agora disputado em Paris.

Assim, Lionel Messi junta-se aos portugueses Renato Sanches e Nuno Mendes e ainda aos franceses Presnel Kimpembe e Kylian Mbappé entre os jogadores que hoje não realizaram a sessão de treino no relvado. O médio luso já fez corrida e treino individual na sessão desta sexta-feira e tudo aponta a que estará apto na próxima semana, resta saber se a tempo do embate com o Benfica. Já Nuno Mendes vai parar durante três semanas, enquanto Kimpembe continua a realizar tratamentos e Mbappé treinou apenas no ginásio.