Messi é baixa para o jogo com o Leipzig

Leo Messi vai falhar o jogo de quarta-feira frente ao Leipzig, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quem o confirmou foi a equipa do PSG que divulgou esta manhã a lista de convocados para o encontro na qual não surgia o nome do astro argentino.





O plantel do PSG viaja esta terça-feira para a Alemanha, porém o ex-Barcelona não deverá juntar-se aos companheiros. Na sexta-feira passada, no encontro frente ao Lille,por Pochettino. Mais tarde o técnico, explicou que Messi sentiu um desconforto muscular que o viria a impedir de treinar com normalidade, falhando assim o encontro para a Champions League.De acordo com o jornal 'As', o número 30 do PSG não quer forçar o músculo e arriscar um nova recaída que o impeça de jogar nas próximas semanas. Como tal, o descanso para esta partida tem como objetivo permitir que o argentino regresse já no próximo sábado frente ao Bordéus e, de seguida, possa viajar para América do Sul para disputar os encontros de qualificação para o Mundial, frente ao Uruguai e Brasil.