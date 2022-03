Messi e Neymar arrasados: «Dois mercenários. Até me dá vergonha...»

Sem papas na língua. Foi assim que Jérôme Rothen, antigo jogador do Paris SG - atuou no clube entre 2004 e 2010 -, analisou a eliminação do clube francês da Liga dos Campeões, aos pés do Real Madrid. E, ainda que perdoe grande parte do plantel, Rothen tem dois alvos bem claros na sua análise... destruidora."Os responsáveis desta derrota são o Neymar e o Messi. São eles quem tem de assumir as suas responsabilidades. Quando o Leonardo recruta estes rapazes e os coloca lá em cima, são as lendas do clube. São pagos por isso mesmo. Não ataco o Verratti, Danilo, Paredes, Mbappé. Este foi o único que foi perigoso em ambos os jogos. Estou a atacar os outros dois, os dois mercenários. Entre um que é uma fraude desde que chegou. Até me dá vergonha de falar do Messi assim, mas é a realidade. Ele só se passeia em campo. Dizem que ele se esforçou para recuperar uma bola. Estão a gozar comigo ou quê? Fez esforços de 10 metros. O outro perdeu todas as bolas, digo o outro porque até me chateia mencionar o seu nome. Desde que está ali é um desastre. E isto em menos de 50% dos jogos do Paris SG. Messi, pára! Neymar, pára! O problema está ali. São os grandes jogadores que tiram a cabeça debaixo de água", disse.