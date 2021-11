«Messi e Neymar já não são tão amigos»

A derrota do PSG diante do Manchester Cityna Liga dos Campeões deu origem a uma série de críticas, ou não tivessem os franceses um dos melhores ataques do Mundo, com Neymar, Mbappé e Messi.Em Espanha dizem mesmo que a relação entre as estrelas da equipa já teve melhor dias. O jornalista do Sport, Xavi Torres, disse no programa 'Onze', no canal 'Esport3', que o relacionamento de Neymar e Messi não é o mesmo dos tempos do Barcelona."Ao nível do balneário, o Messi e o Neymar já não são tão amigos, já não têm tanta química", disse o jornalista. "A família [de Messi] não está tão confortável, a Antonella [mulher do argentino] anda muito por Barcelona."