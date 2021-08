Messi e o esquema tático do PSG: «É um problema do Pochettino»

Lionel Messi deu muitas entrevistas ontem, durante a sua apresentação pelo PSG, e foi questionado pelo jornal 'El País' sobre o esquema tático em que o clube francês poderá jogar depois da sua chegada ao Parque dos Príncipes. Mas o argentino prefere não se imiscuir nos assuntos do treinador.





Mbappé dá as boas-vindas a Messi no PSG



Mbappé dá as boas-vindas a Messi no PSG

"Não sei, não faço ideia. Eu já estou cá. É um problema do Pochettino, ele vai encontrar uma maneira. Mas no final vamos todos conseguir adaptar-nos", explicou o jogador.O craque conhece bem Pochettino e chegou a falar com o técnico argentino antes de assinar. "Quando começaram as negociações o Mauricio telefonou-me. Perguntei-lhe qual era a sua ideia e ele disse-me que estava encantado e que me esperava em Paris. Não falámos de tática."Na mesma entrevista o argentino foi questionado sobre o futuro do campeonato espanhol, que depois de ter perdido Neymar, Ronaldo e Sergio Ramos, vê agora sair outro grande nome. "O mais importante da Liga são as equipas. O Barcelona, o Real Madrid, o Sevilha, o Valencia e o Atlético Madrid continuam na Liga e são grandes clubes. Os jogadores saem mas os clubes continuam. A LaLiga continua a ser uma competição importante. Vai custar ao Real Madrid ao Barcelona, mas em poucos anos vão habituar-se. Grandes estrelas do futebol mundial vão voltar ao campeonato espanhol."