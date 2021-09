«Messi está a murchar»: imprensa francesa questiona atitude do ex-Barcelona

Leo Messi fez o terceiro jogo com a camisola do PSG frente ao Lyon. Contudo, à semelhança dos últimos dois encontros, o craque argentino continua sem marcar e, após exibições discretas, o início da experiência no clube gaulês começa a ser questionado pela imprensa francesa. Após a partida que marcou a estreia de Messi no Parque dos Príncipes, o jornal 'Le Parisien' classificou a exibição do número 30 como "intermitente" e questionou a atitude do jogador.





. Contudo, o golo da vitória só surgiu ao cair do pano e Messi já não estava em campo. Pochettino decidiu substituir o astro argentino quando o jogo estava 1-1, decisão que foi bastante questionada, inclusivamente pelo jornal francês, devido ao facto de Messi ser uma das principais armas ofensivas do emblema parisiense e poder a qualquer momento, mesmo quando não está bem, dar a volta ao marcador.Contudo,, o jogo fica marcado pela primeiras críticas dos media ao jogador. "Messi está a murchar. Cabeça cada vez mais baixa, caminha pelo campo e não pesa no jogo", escreveu o jornal ‘Le Parisien’ no rescaldo da partida.O internacional argentino teve próximo do golo este domingo, depois de uma bela intervenção de Anthony Lopes na primeira parte e após a barra negar-lhe o tento num livre direto de belo efeito.Esta quarta-feira, às 20 horas, Messi volta a ter uma oportunidade para se redimir e estrear-se a marca pelo PSG, em jogo frente ao Metz, a contar para a sétima jornada da Ligue 1.